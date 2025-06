Abrem inscrições para Casamento Comunitário gratuito na Concha Acústica

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), abriu as inscrições para a nova edição do Programa Casamento Comunitário, com cerimônia marcada para o dia 29 de junho, em um espaço inédito: a Concha Acústica, localizada às margens do Lago Paranoá. A ação, totalmente gratuita, tem como objetivo oficializar a união civil de casais em situação de vulnerabilidade social.

O evento promete repetir o sucesso das edições anteriores realizadas em locais simbólicos da capital, como o Museu Nacional da República e o Pontão do Lago Sul. Em 2025, o programa já realizou uma edição no dia 23 de março, unindo 100 casais. Outras duas cerimônias estão previstas até o fim do ano: nos dias 31 de agosto e 7 de dezembro, cada uma também com capacidade para 100 casais.

Criado pelo Decreto nº 41.971/2021, o Casamento Comunitário foi lançado em 2020 e, desde então, já beneficiou 541 casais com a celebração oficial e gratuita do matrimônio civil. Estão previstas outras duas edições até o fim do ano: 31 de agosto e 7 de dezembro, cada uma também com 100 casais.

Além da isenção de todas as taxas cartoriais, os casais recebem uma série de apoios para que possam viver esse momento especial com dignidade e alegria. O pacote inclui transporte, trajes completos, produção de cabelo e maquiagem para as noivas, além de registro fotográfico profissional. Os serviços são oferecidos graças a parcerias com a iniciativa privada e com voluntários.

Para participar, os interessados devem consultar o passo a passo de inscrição e os documentos exigidos no site oficial da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF.