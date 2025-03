Casamento comunitário formaliza união de 101 casais neste domingo (23/3)

A 11ª edição do Casamento Comunitário acontece na tarde deste domingo (23/3) no Pontão do Lago Sul. O evento, promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), oficializará a união de 101 casais, o maior número de participantes desde a primeira edição.

A manicure Talia dos Santos Silva, 21 anos, é uma das noivas selecionadas para a cerimônia. “É muito emocionante. E aqui tivemos direito a tudo: cabelo, maquiagem, vestido. É um sonho realizado. Se não fosse pelo casamento comunitário, eu ia demorar bastante para realizar esse sonho”, descreve.

A secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, destacou as vantagens da formalização do casamento para os casais inscritos no programa. “Apesar de a união estável ser equiparada ao casamento no Código Civil, há diferenças para alguns trâmites legais. Por isso, é importante a oficialização da união que, em muitos casos, já está consolidada há anos”, afirma. “O custo para casar no cartório é de aproximadamente R$ 600 e, hoje, mais do que arcar com essa despesa, garantimos um dia inesquecível para essas pessoas”, acrescenta.

Para a ocasião, uma estrutura de 1.118 metros foi montada. Além disso, as noivas contaram com o apoio do Senac, que forneceu profissionais para cabelo e maquiagem, e do Sesc, responsável pela alimentação do evento. O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, prestigiou a cerimônia. “Estamos muito felizes em apoiar o evento, que dá segurança jurídica para os casais. Tem casal aqui que vive junto há 12 anos e nunca teve a oportunidade de oficializar a união”, afirmou.













Criado pelo Decreto nº 41.971/2021, o Casamento Comunitário já formalizou a união de mais de 440 casais em dez edições. Em 2025, estão previstas quatro cerimônias, beneficiando 600 casais. Além da edição deste domingo, os próximos casamentos acontecerão em 29 de julho, 31 de agosto e 7 de dezembro.