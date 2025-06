Embaixada alerta para golpe que oferece falsas vagas em voos de Israel

Em meio ao clima de tensão vivido por brasileiros que precisaram se abrigar em bunkers israelenses diante do conflito entre Israel e Irã, têm circulado mensagens falsas por aplicativos de celular que oferecem voos de transportes pagos de e para Israel, com base em suposta informação de reabertura do espaço aéreo israelense. O alerta de golpe foi divulgado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv nesta segunda-feira (16/6).

"A Embaixada do Brasil em Tel Aviv reitera não ter recebido informação oficial do governo israelense sobre previsão para reabertura do espaço aéreo do país ou da retomada da operação de aeroportos em território israelense", informa a nota, publicada no site do Ministério das Relações Exteriores. Ainda segundo o comunicado, a recomendação é que a comunidade brasileira permaneça atenta às diretrizes de segurança publicadas pelo Homefront Command, aplicativo que fornece alertas à população.

A nota reforça a necessidade de redobrar a atenção para possíveis casos de desinformação e tentativas de golpes financeiros e para os riscos potenciais do compartilhamento de dados pessoais por meio de canais não-oficiais. Informações oficiais da Embaixada são divulgadas exclusivamente por meio dos canais oficiais.

Ontem, doze autoridades brasileiras que estavam em Israel chegaram à Jordânia. Segundo informações da Confederação Nacional de Municípios, às 9h56 no horário de Brasília a comitiva brasileira ultrapassou por ônibus a fronteira e está em deslocamento a outro ponto onde pegarão avião para retorno ao Brasil.

