Ministério israelense acompanha a situação de brasileiros no país

O Ministério das Relações Exteriores de Israel emitiu, neste domingo (15/6), um comunicado informando que está em contato contínuo com duas delegações de representantes oficiais do Brasil que se encontram em Israel. "A segurança de todos continua sendo nossa principal prioridade", diz a nota.

O órgão informou está auxiliando na busca por opções mais seguras para os brasileiros deixarem Israel e retornarem ao Brasil, em conjunto com a embaixada brasileira.

"Hoje, representantes do Ministério e da Embaixada no Brasil conversaram com os membros das delegações, verificaram seu bem-estar e apresentaram diversas opções para deixarem Israel assim que as condições permitirem."



Piora nos ataques

Nos últimos dois dias de conflito, os ataques do regime iraniano resultaram na morte de 13 civis israelenses, além de ter deixado centenas de pessoas feridas. O início dos ataques foi feito por Israel, na quinta-feira (12), e, no dia seguinte (13), o Irã iniciou o revide. Desde então os países seguem em combate.

Os brasileiros que estão no país informaram que os ataques se intensificaram neste domingo (15). “Estão sendo emitidos muitos alertas”, informou o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, nas redes sociais. Ele destacou que foi a primeira vez, desde o início dos ataques, que alertas foram disparados durante o dia.

“A gente estava em uma sala e soou o alarme e fomos orientados a ir para um local seguro, é a primeira vez que recebemos sinalizações ao longo do dia, das outras vezes sempre foram à noite e principalmente de madrugada”.

Escolta até Jordânia

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, informou ao Correio que conseguiu realizar negociações com o Ministério e a Embaixada israelenses para a escolta de 13 autoridades brasileiras na segunda-feira (16/6) até a fronteira com a Jordânia. Apesar da previsão, "o deslocamento vai acontecer apenas no momento que o sistema do serviço de segurança de Israel entender melhor", disse o senador.