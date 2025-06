Agiota que se passava por policial para ameaçar devedores é preso

Um homem de 40 anos que se passava por policial civil do Distrito Federal para cometer crimes foi preso em flagrante. Investigações revelaram que o suspeito operava um esquema de agiotagem, valendo-se da falsa aparência de autoridade policial para intimidar e garantir o pagamento das dívidas. A prisão ocorreu mediante a Operação Fake Cop, realizada pela 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) em Planaltina de Goiás, na última sexta-feira (13/6).

Durante a operação, o investigado se recusou a abrir a porta, obrigando os policiais a realizarem o arrombamento. No imóvel, foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, munições calibre 38, uma camisa preta com o brasão da Polícia Civil do DF (PCDF) e a inscrição “16ª DP”, uma carteira de couro com uma falsa identidade funcional da corporação, além de cadernos e pastas contendo anotações de nomes, datas, valores emprestados e juros cobrados.

Segundo depoimento das vítimas que contraíram empréstimos a juros abusivos com o suspeito, em caso de atraso, ele enviava vídeos manuseando armas, vestido com uniforme da PCDF e fazendo ameaças, inclusive prometendo expor conversas íntimas. Uma das vítimas relatou ter tomado dinheiro emprestado com o investigado e, ao atrasar um pagamento, passou a sofrer ameaças. Informou ainda que os depósitos eram feitos em contas bancárias pertencentes à companheira do autor dos crimes.

A companheira do falso policial confirmou que o uniforme era utilizado pelo agiota e que os celulares usados para envio das ameaças estavam registrados em nome dela. A mulher também admitiu manter sob sua guarda os registros dos empréstimos, ainda que as cobranças fossem realizadas diretamente pelo investigado. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão, agiotagem e posse irregular de munição. As investigações prosseguem para identificar outras possíveis vítimas e eventuais cúmplices.

