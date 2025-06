PCDF prende homem em flagrante por maus-tratos a animais no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/PCDF), prendeu um homem em flagrante pelo crime de maus-tratos a cães na última segunda-feira (16/06). A prisão ocorreu na Colônia Agrícola 26 de Setembro.

A equipe policial se deslocou até um condomínio na região, após receber denúncia via aplicativo de mensagens sobre animais mantidos em situação de grave negligência e sofrimento. No local, os agentes constataram que três cães da raça pitbull estavam confinados em condições críticas. Dois apresentavam extrema magreza e ossatura exposta e o terceiro exibia sinais de subnutrição crônica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Apesar da existência de vasilhas com água, não havia qualquer vestígio de alimento no ambiente, o que reforça a hipótese de privação alimentar prolongada. O responsável pelos animais, mesmo confrontado com as evidências, afirmou que alimentava os cães regularmente e que aquele seria o "estado normal" dos animais, segundo a PCDF.

O crime apresenta pena de reclusão de dois a cinco anos. A DRCA/PCDF reforça que maus-tratos a animais é crime grave e que denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, opção 0, e também por meio do WhatsApp (61) 98626-1197.