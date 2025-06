GDF oferece bolsas de estudo gratuitas em cursos de graduação

As aulas terão início no segundo semestre de 2025 - (crédito: Reprodução/Freepik)

Estão abertas, a partir desta terça-feira (17/6), as inscrições para o Programa de Bolsas de Estudo do Governo do Distrito Federal (GDF). A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais para cursos de graduação presenciais, com início no segundo semestre de 2025.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line, pelo site da Escola de Governo (Egov), até o dia 30 de junho. Podem participar estudantes da rede pública que tenham renda familiar não superior a um salário mínimo e meio por pessoa. Além disso, devem ter realizado o Enem 2023 ou 2024 e ter obtido nota média mínima de 400 pontos nas provas.

Também podem se inscrever servidores e empregados públicos efetivos do Governo do Distrito Federal, em atividade, independentemente da renda. A seleção será conduzida pela própria Egov, com análise documental e classificação baseada em critérios objetivos. Confira o edital do processo seletivo.

O resultado final será divulgado na primeira semana de agosto, quando estão previstas para serem iniciadas as aulas. Para a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, o projeto promove o acesso ao ensino superior de qualidade. “Essa iniciativa reforça o compromisso do GDF com a educação, a inclusão e o fortalecimento da formação profissional no Distrito Federal”, afirma.

Serviço

Programa de Concessão de Bolsas de Estudo do GDF

• Inscrições: de 17/6 a 30/6

• Edital, inscrições e mais informações: site oficial da Egov

*Com informações da Agência Brasília

