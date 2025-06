Brasília se prepara para a quinta edição do Innova Summit 2025

Brasília vai se transformar no epicentro da inovação no Brasil entre os dias 24 e 26 de junho, durante a quinta edição do Innova Summit 2025. O maior evento gratuito de inovação e negócios do país promete três dias intensos de trocas de conhecimento, experiências imersivas, conexões estratégicas e inspiração. A programação acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com entrada franca mediante inscrição pelo site oficial.

Com o tema “Conectando Inovação, Humanidade e Impacto”, o Innova Summit quer mostrar que a tecnologia pode ser mais do que uma ferramenta de mercado: ela também é um instrumento de transformação social. Mais de 200 palestras estão previstas, abordando temas como inteligência artificial, Web 3.0, empreendedorismo, sustentabilidade, criatividade e futuro do trabalho.

Entre os nomes já confirmados na programação estão alguns dos maiores influenciadores do empreendedorismo nacional: Thiago Nigro, Natália Beauty, João Kepler, Murilo Gun, Caito Maia, Cris Arcangeli, Joel Jota e Tiago Brunet. Os palestrantes vão compartilhar suas trajetórias, estratégias de sucesso e visões sobre o futuro dos negócios e da inovação no Brasil.

Além das palestras, o público poderá participar de ativações tecnológicas interativas, visitar estandes de startups e grandes marcas, explorar as tendências mais recentes em tecnologia e ainda fazer parte de uma comunidade de empreendedores, investidores, pesquisadores e estudantes.

Um dos momentos mais esperados desta edição será o lançamento do Centro Integrado de Inteligência Artificial (CIIA), iniciativa do Governo do Distrito Federal que pretende posicionar o DF como referência nacional em soluções tecnológicas voltadas ao setor público. A proposta é integrar inteligência artificial à gestão pública, promovendo inovação, eficiência e impacto direto na vida da população.

Com uma estrutura pensada para acolher diferentes públicos, de entusiastas da tecnologia a grandes empresários, o Innova Summit 2025 mostra que Brasília é um polo crescente de inovação no país.

As vagas são limitadas e a inscrição é obrigatória para os participantes. Para garantir a participação, os interessados devem acessar o site oficial: www.innovasummit.com.br.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

