TRE-DF diploma Rodrigo Rollemberg como deputado federal nesta terça(17/6)

O ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) será diplomado como deputado federal na tarde desta terça-feira (17/6), às 16h, no Salão Nobre do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Rollemberg assume o lugar de Gilvan Máximo (Republicanos), após o Supremo Tribunal Federal (STF) mudar o entendimento sobre os critérios das chamadas sobras eleitorais.

Em 2022, ele teve 51.926 votos, o sétimo candidato mais votado, mas ficou de fora do Congresso devido ao formato de sistema proporcional. No entanto, em decorrência da retotalização dos votos das eleições de 2022, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-governador assumirá o posto de deputado.

Rollemberh foi exonerado do cargo de secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), na segunda-feira (16/6), para assumir o cargo na Câmara dos Deputados.

Esta será a terceira vez que Rollemberg assume um cargo no Congresso. Em 2007, tornou-se deputado federal, cargo que deixou em 2011 para assumir uma cadeira no Senado. Mesmo tendo um mandato de oito anos, ele deixou o posto em 2014 para disputar o governo do Distrito Federal, sendo eleito com 812 mil votos no segundo turno.