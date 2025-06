Setor de serviços no DF registrou alta de 0,9% em abril, segundo o IBGE

O setor de serviços no Distrito Federal cresceu 0,9% em abril, quando comparado ao mês anterior. Os dados, da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram uma recuperação após a retração de -0,7% do setor, registrada em março deste ano. A conquista local supera o cenário nacional, que avançou, no mesmo período, 0,2%.

Comparado a abril de 2024 (série sem ajuste sazonal), o Distrito Federal registrou alta de 8,9%. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o crescimento é de 7,2%, enquanto nos últimos 12 meses, a alta chega a 6,7% em relação ao período imediatamente anterior.

“Com esse ritmo, a expectativa é de que o setor de serviços no DF encerre 2025 com expansão superior aos 5,1% registrados em 2024”, projeta o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, que destaca o desempenho da capital acima da média do país, com resultado 1,6 ponto percentual superior ao registrado em dezembro de 2024 e duas vezes e meia acima do crescimento nacional.

Comparados a abril do ano passado, os segmentos com melhor desempenho no DF foram:

• Serviços profissionais, administrativos e complementares: +18,7%

• Serviços de informação e comunicação: +17,0%

• Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: +3,8%.

Já as atividades que registraram retração foram:

• Serviços prestados às famílias: -5,5%

• Outros serviços: -2,9%.