Festas Juninas aquecem a economia do Distrito Federal

O mês de junho traz consigo as tradicionais festas juninas. As celebrações fazem a alegria dos brasilienses e também dos comerciantes da capital, que veem no período uma oportunidade de incremento nas vendas. Segundo sondagem realizada pelo Instituto Fecomércio-DF, 77% dos empresários entrevistados esperam aumento no faturamento neste período em comparação ao ano passado. Entre esses, 24,3% acreditam que as vendas devem crescer entre 10% e 20%, enquanto 10,8% projetam alta de até 30%.

Para atrair clientes, as empresas estão adotando diversas estratégias. A promoção é a principal aposta, com 26,62% das empresas planejando investir nessa área. Em seguida, 22,30% focam em propaganda, enquanto 19,4% apostarão em vitrines temáticas. A ampliação da variedade de produtos também é uma estratégia relevante para 14,4% das empresas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Na tradicional loja Hiper Miami, em Taguatinga Norte, o vendedor Rodrigo Soares, de 22 anos, conta que a procura por produtos típicos cresceu significativamente nas últimas semanas, com cerca de mil clientes passando diariamente pelo estabelecimento. "Estimamos que o movimento permaneça intenso até agosto", afirma. Entre os itens mais procurados estão os estalinhos, chapéus de palha, bandeirinhas e doces típicos.

A movimentação intensa nas lojas atrai consumidores de várias regiões do Distrito Federal. A comerciante Claudete Serino, 50, saiu de Ceilândia para fazer suas compras em Taguatinga, onde, segundo ela, encontra variedade e preços acessíveis. "Estou levando de tudo um pouco: chapéuzinho, enfeites, doces etc", contou. Claudete afirma que a principal estratégia é pesquisar em diferentes lojas até encontrar o melhor preço. "A gente tem que agradecer. O comércio está muito bom", diz, otimista.

Quem também comemora o período é Alex Carvalho, 48, gerente comercial da JS Festas. Segundo ele, 2025 tem apresentado um desempenho bastante positivo. "Este ano tivemos aumento nas vendas em uma média estimada de 20% a 25%", relata. Para ele, divulgar os produtos é a principal estratégia para quem quer vender. "O marketing é fundamental. Propaganda, atendimento, localização e, claro, escolher bem o tipo de mercadoria. Tudo isso influencia na hora de atrair o cliente".

Antônia Pereira, 58, é uma consumidora que fica de olhos nas divulgações. Ela organiza anualmente uma festa junina em Vicente Pires. "Todo ano eu faço a festinha. Fazemos arroz carreteiro, canjica e cachorro-quente", diz. Com um orçamento médio de R$ 3 mil, ela aposta na variedade de estabelecimentos para economizar sem perder a tradição. Neste ano, decidiu substituir os balões — que considera caros — por chapéus de palha, mais em conta. "Procura que encontra. Vai andando, vê uma coisa, já compra. É assim que se faz", explica.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, as festas juninas representam muito mais do que entretenimento: são manifestações culturais com forte potencial econômico e social. "As celebrações ocorrem em escolas, igrejas, clubes, locais de trabalho e até em residências, movimentando diversos setores da economia", destaca. Segundo ele, os comerciantes do DF estão preparados para atender à demanda crescente por comidas típicas, vestuário temático e serviços de infraestrutura para eventos. "Com isso, o comércio permanece aquecido por mais tempo e o turismo regional também se fortalece", conclui.





Programe-se!

Só hoje

Festa Junina da Aeronáutica (Praça de Esportes BABR - Clubinho, Lago Sul), das 19h às 2h

Arraiá do Dotô (Associação Médica de Brasília, Setor de Clubes Esportivos Sul), a partir das 21h

Arraial da Boa Vontade (Escola Alziro Zarur, 915 Sul), a partir de 12h

Arraiá Legis 2025 (Clube Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul), a partir das 19h

Festa Junina do Condomínio Ville de Montagne (Administração da Amorville, Jardins Mangueiral), a partir das 17h30

Hoje e amanhã

Arraiá Santo Antônio (Asa Sul, Quadra 911), a partir das 20h

Arraiá da Guadá (Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Asa Sul, Quadra 311/312), das 18h às 23h

Arraiá Nossa Senhora do Rosário (Lago Sul, SHIS QI 26, Lote H), a partir das 20h

Festa Junina Nossa Senhora do Carmo (Área Especial 2, Taguatinga, próximo a Universidade Católica de Brasília), a partir das 19h30

Festa Junina do Nipo (St. de Clubes Esportivos Sul Lote 1 Asa Sul), às 22h no sábado e às 21h no domingo

Festa Junina São João Paulo II (Rua das Aroeiras, Águas Claras), às 18h

Festa Junina da Paróquia São Sebastião ( EQNL 21/23 Área Especial S/N, Taguatinga Norte), não informado

Arraiá a São João Paulo II (SHMA, PA 1, Lote 4, Jardins Mangueiral), a partir das 19h

Festa Junina paróquia Nossa Senhora Aparecida (Rua 48, Nº 450, São Sebastião), a partir das 18h

Arraiá Santa Maria dos Pobres (Praça Central, 14 - Paranoá), às 20h no sábado e às 19h30 no domingo

Festa Junina do Minas Tênis Clube (Minas Brasília Tênis Clube, Asa Norte), a partir das 19h

Programe-se

Só hoje

Festa Junina da Aeronáutica (Praça de Esportes BABR - Clubinho, Lago Sul), das 19h às 2h

Arraiá do Dotô (Associação Médica de Brasília, Setor de Clubes Esportivos Sul), a partir das 21h

Arraial da Boa Vontade (Escola Alziro Zarur, 915 Sul), a partir de 12h

Arraiá Legis 2025 (Clube Ascade, Setor de Clubes Esportivos Sul), a partir das 19h

Festa Junina do Condomínio Ville de Montagne (Administração da Amorville, Jardins Mangueiral), a partir das 17h30

Hoje e amanhã

Arraiá Santo Antônio (Asa Sul, Quadra 911), a partir das 20h

Arraiá da Guadá (Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Asa Sul, Quadra 311/312), das 18h às 23h

Arraiá Nossa Senhora do Rosário (Lago Sul, SHIS QI 26, Lote H), a partir das 20h

Festa Junina Nossa Senhora do Carmo (Área Especial 2, Taguatinga, próximo a Universidade Católica de Brasília), a partir das 19h30

Festa Junina do Nipo (St. de Clubes Esportivos Sul Lote 1 Asa Sul), às 22h no sábado e às 21h no domingo

Festa Junina São João Paulo II (Rua das Aroeiras, Águas Claras), às 18h

Festa Junina da Paróquia São Sebastião ( EQNL 21/23 Área Especial S/N, Taguatinga Norte), não informado

Arraiá a São João Paulo II (SHMA, PA 1, Lote 4, Jardins Mangueiral), a partir das 19h

Festa Junina paróquia Nossa Senhora Aparecida (Rua 48, Nº 450, São Sebastião), a partir das 18h

Arraiá Santa Maria dos Pobres (Praça Central, 14 - Paranoá), às 20h no sábado e às 19h30 no domingo

Festa Junina do Minas Tênis Clube (Minas Brasília Tênis Clube, Asa Norte), a partir das 19h