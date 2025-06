Castra-DF oferece mil vagas para castração gratuita de cães e gatos

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria Extraordnária de Proteção Animal (Sepan), lançou mais uma edição do Castra-DF, dessa vez, em Taguatinga. O programa gratuito de castração de cães e gatos conta, nesta etapa, com mil vagas para castração de pets, com exames pré-operatórios, como hemograma e avaliação clínica, garantidos.

Para participar, o tutor precisar fazer o cadastro dos animais, que será presencial e por ordem de chegada, em 21 de junho, a partir das 7h45, no Centro Cultural Taguaparque. Cada tutor pode inscrever até dois animais e o atendimento seguirá critéiros técnicos e histórico de participação. Os animais contemplados devem ter, no mínimo, seis meses e dois quilos.

As cirurgias estão previstas entre os dias 15 de julho e 20 de agosto, nas Unidades Móveis de Castração, que ficarão na Praça do Respeito, atrás da Administração do Tguaparque. Segundo o Sepan, a expectativa é reduzir o número de animais abandonados e estimular a posse responsável.

Além dos procedimentos cirurfico, o programa também oferece capacitação profissional gratuita com cursos presenciais e online de banho e tosa, adestramento e auxiliar veterinário.