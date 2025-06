Ruth Venceremos recebe o título de Cidadã Honorária de Brasília

Foi concedido, nesta segunda-feira (16/6), o título de Cidadã Honorária a Ruth Venceremos, pedagoga e ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A homenagem, concedida em sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), foi proposta pelo deputado Gabriel Magno (PT-DF) e reconhece a importância do trabalho da ativista, principalmente na educação do Distrito Federal.

“Se hoje estou aqui, sendo homenageada, é fundamental reconhecer que isso só é possível graças ao MST, que acolheu a mim e à minha família quando eu tinha apenas 13 anos. Foi entre os barracos de lona preta e nas marchas por dignidade que aprendi a conjugar a palavra luta”, disse Ruth, que é a persona drag de Erivan Hilário dos Santos.

“Sou grata a esta cidade que, com todas as suas contradições, me acolheu. Agradeço a todas as pessoas e coletivos que caminham comigo, em especial ao Distrito Drag, que este ano completa oito anos e já é parte viva da história desta cidade”, reforçou.

Para o deputado Gabriel Magno, Ruth é uma expressão de Brasília, de forma social e cultural. “Ruth se expressa em defesa da cultura, da cidade e de um conjunto de direitos. Ela não é só responsável pelo melhor grupo de carnaval do Distrito Federal, o Bloco das Montadas, mas também por uma série de lutas fundamentais”, pontuou o parlamentar.