Véspera de feriado com tempo frio, rajadas de vento e umidade em queda

Bom dia, Bariloche! Opa, Brasília! Nesta quarta-feira (18/6) o dia amanheceu um pouco menos congelante que ontem, mas ainda, excessivamente gelado.

A mínima registrada pelos termômetros da capital foi de 13°C e a máxima prevista é de 24°C ao longo do dia. Além de frio — para a tristeza de nossas sofridas vias respiratórias —, estamos entrando também na seca, então não deixe de se hidratar bem ao longo do dia. A umidade deve ficar entre 90% e 40% nas próximas horas.

Se tiver que sair de casa, não esqueça de se agasalhar bem, pois o dia promete rajadas geladas de vento. O céu de poucas nuvens desta quarta-feira deve garantir, pelo menos, um bom sol, para esquentar um pouquinho as mãos geladas.

E atenção: O frio ainda deve piorar! Afinal, ainda não entramos oficialmente no inverno, que começa nesta sexta-feira (20/6). Tome cuidado com as infecções respiratórias, típicas desta época do ano, busque manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado.