TJDFT e OAB-DF unem forças contra o golpe do falso advogado

O Tribunal de Justiça (TJDFT) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) anunciaram, nesta terça-feira (17/6), uma parceria para combater o golpe do falso advogado. A fraude tem vitimado cidadãos com extorsão de dinheiro e furto de dados pessoais.

Leia também: Roney Nemer entrará com recurso contra decisão do TJDFT que manteve condenação da Caixa de Pandora

O presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Junior, e o presidente da OAB-DF, Paulo Maurício Siqueira, formalizaram o acordo de cooperação. Durante o encontro, que teve representantes das duas entidades, foram traçadas estratégias para enfrentar essa modalidade de crime, que tem preocupado o Judiciário e a advocacia. "É um interesse comum, pois estamos trabalhando em prol dos nossos jurisdicionados", afirmou Leôncio Júnior.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A forma mais comum do golpe envolve criminosos que, munidos de informações públicas de processos judiciais, contatam as partes envolvidas nas ações. Eles se apresentam como advogados legítimos ou integrantes de escritórios renomados, utilizando principalmente aplicativos de mensagens. Para conferir veracidade à farsa, os golpistas frequentemente empregam nomes reais, fotos e logotipos que mimetizam os de escritórios de advocacia, criando uma ilusão de legitimidade.

Dados divulgados pela OAB Nacional em abril revelam que, somente no Distrito Federal, foram registradas 84 denúncias dessa fraude, desde janeiro de 2025. O presidente da OAB-DF destacou a gravidade da situação: "O golpe do falso advogado tem se tornado endêmico, em nível nacional, o que afeta não apenas cidadãos, mas também a credibilidade da advocacia", disse Paulo Siqueira.





Prevenção

Para a OAB, a prevenção é a ferramenta mais eficaz contra essa modalidade de crime. As orientações para evitar ser vítima são:

Confirmar a identidade do advogado: utilize os contatos já conhecidos ou previamente informados no contrato de prestação de serviços;

Desconfiar de pagamentos urgentes: evite qualquer tipo de pagamento solicitado por mensagens ou ligações sem a devida checagem;

Cautela com pedidos via PIX: desconfie de solicitações urgentes de transferência via PIX;

Verificar dados bancários: antes de efetuar qualquer transferência, certifique-se de que a conta bancária indicada para o recebimento de valores pertence ao próprio Poder Judiciário, ao escritório de advocacia ou ao advogado, e não a terceiros.

Além da troca de informações e da campanha de conscientização, o TJDFT planeja apoiar a OAB-DF com a inclusão do tema na pauta de eventos institucionais, a articulação com outras entidades e a discussão de medidas para aumentar a segurança dos processos judiciais.