Golpe da falsa passagem aérea orquestrado no DF faz vítimas em todo país

Quadrilha fazia anúncios falsos utilizando elementos reais, como a marca da empresa, afim de convencer os clientes do golpe - (crédito: Divulgação PCDF)

Uma promoção relâmpago, um anúncio atrativo e um site semelhante ao de uma companhia aérea. As técnicas eram usadas por integrantes de uma organização criminosa para aplicar golpes em todo o país com a venda de passagens aéreas inexistentes. O esquema entrou na mira da Polícia Civil do DF (PCDF). Na manhã desta quarta-feira (18/6), policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) desencadearam a operação Check-Out e cumpriram 27 ordens judiciais contra a quadrilha.

A ação do grupo foi identificada pela polícia do DF em novembro de 2024, quando cinco moradores da capital caíram no golpe. Os brasilienses foram atraídos pelos preços atrativos de passagens para destinos diversos. Pelas redes sociais, elas viram o anúncio e, ao clicarem, foram redirecionadas para um site idêntico ao de uma companhia área.

Segundo o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, as vítimas eram orientadas pelo site ao fazer o pagamento via PIX em nome de empresas fantasmas que utilizavam nomes similares ao da empresa aérea. Após essa etapa, os clientes recebiam a comprovação falsa da viagem.





“Em alguns casos as vítimas só percebiam que havia caído em um golpe quando iam ao aeroporto no dia da viagem para fazer o check-in, o que gerava o prejuízo financeiro maior, além do abalo emocional”, frisou o delegado.

Atuação

O ponto de partida da investigação foi uma ocorrência registrada em Taguatinga. A partir daí, os policiais rastrearam os passos digitais do grupo e chegaram a 10 envolvidos no esquema, que tiveram as prisões preventivas decretadas pela 2ª Vara Criminal de Taguatinga.

A Justiça também autorizou 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Imperatriz (MA), Augustinópolis (TO) e Araguaína (TO), onde residem os investigados.

Durante os levantamentos, a polícia descobriu ainda que os golpistas usavam laranjas para abrir empresas com nomes quase idênticos aos de companhias aéreas conhecidas. A tática era simples: gerar credibilidade no momento do pagamento. A confiança vinha do nome e da aparência.

As contas bancárias ligadas ao esquema movimentaram pelo menos R$ 200 mil. O montante está agora sob medida de sequestro judicial. Parte desse dinheiro, inclusive, era reinvestida no próprio crime: abastecia mais de 1,5 mil anúncios nas redes sociais.

O Correio fez contato com a Latam, marca utilizada pelos golpistas para enganar passageiros, e aguarda retorno.