Influencer preso após escalar torre da PM já deu mortal em viatura

Nas imagens, o jovem se aproxima do capô de uma das viaturas e realiza a manobra - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um dos jovens presos no sábado (14/6), após escalar uma torre de comunicação da Polícia Militar (PMDF), já se envolveu em casos semelhantes. Ele se apresenta como influenciador digital nas redes sociais e acumula 168 mil seguidores em uma das plataformas.

Conhecido por publicar vídeos radicais e desafiadores, ganhou notoriedade após realizar um “mortal” sobre o capô de uma viatura da Polícia Legislativa, em uma gravação que viralizou. Veja:

O influenciador costuma publicar conteúdos sobre o próprio estilo de vida, desafios digitais e músicas. O material, geralmente acompanhado de trilhas sonoras agitadas e legendas provocativas, tem forte apelo entre o público jovem.













No sábado, ele e um rapaz de 24 anos foram flagrados escalando uma torre do sistema de comunicação da PMDF, em Planaltina. Enquanto o influenciador filmava a ação, o outro ameaçava se jogar do alto da estrutura. A dupla foi presa e encaminhada à 16ª Delegacia de Polícia. A suspeita é de que os dois pretendiam furtar baterias da torre.

O caso é investigado como possível tentativa de furto e também pode ser enquadrado no Artigo 265 do Código Penal, que trata de crimes contra o funcionamento de serviços de utilidade pública.