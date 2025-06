Loteamento ilegal em Ceilândia é desmontado em ação de DF Legal

Um parcelamento irregular do solo às margens da DF-180, em Ceilândia, foi desmontado nesta quarta-feira (18/6), durante ação da Secretaria DF Legal. O loteamento ilegal, foi projetado para abrigar 53 lotes, e já tinha demarcações e anúncios de venda que ofereciam frações de 400m² por R$ 55 mil cada.

As vendas eram anunciadas por faixas e redes sociais, mesmo sem qualquer autorização do poder público ou posse legal dos terrenos. As frações dos terrenos ainda eram oferecidas com planta do condomínio e facilidades de pagamento, que envolviam uma entrada de R$ 10 mil e parcelas de R$ 1 mil.

Segundo informações da pasta, o terreno já contava com uma via principal, com acesso ao Córrego Guariroba, e outras quatro ruas perpendiculares. A equipe também identificou postes instalados, valas para tubulações de água e remoção de plantas e árvores da vegetação nativa.

A Secretaria Executiva de Inteligência e Compliance (Seint) e a Subsecretaria de Operações (Suop) da DF Legal atuaram em conjunto no levantamento de informações e monitoramento da àrea. Durante a ação, equipes da DF Legal removeram um portão, uma estrutura de alvenaria usada como depósito e uma piscina. As demarcações também foram descaracterizadas.

A Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente também participou da operação e seguirá com as investifações para identificar os responsáveis pelo loteamento ilegal.