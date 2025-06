Vídeo: Influencer que escalou torre da PM é preso por homicídio

Um dos influenciadores digitais que escalaram uma torre de comunicação da Polícia Militar (PMDF), no último sábado (14/6), foi preso, acusado de ser o autor de um homicídio na região de Planaltina de Goiás. Conhecido nas redes sociais por vídeos polêmicos e provocativos, o influenciador digital, identificado, até o momento, como Ezequiel, apelidado de “Emici”, é apontado um dos autores de um homicídio ocorrido no dia 17 de maio, no bairro Jardim Paquetá.

Leia também: Veja o momento em que influencer é preso após escalar torre da PM

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (18/6) e foi resultado de uma operação conjunta entre a inteligência do 21º Batalhão da Polícia Militar (Planaltina de Goiás) e a Polícia Civil de Goiás (PCGO). O trabalho de integração entre as forças de segurança permitiu a identificação e a localização do suspeito, possibilitando o cumprimento do mandado de prisão. Veja:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da acusação de homicídio, o influenciador possui uma extensa ficha criminal, com passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e desacato. Nas redes, no entanto, ele alega inocência.

Ezequiel, que soma quase 200 mil seguidores nas redes sociais, ganhou notoriedade ao publicar vídeos com insultos, desafios e desacatos direcionados à segurança pública (foto: Reprodução/Redes sociais)

Ezequiel, que soma quase 200 mil seguidores nas redes sociais, ganhou notoriedade ao publicar vídeos com insultos, desafios e desacatos direcionados à segurança pública. Em suas postagens, o influenciador frequentemente expunha policiais, zombava de operações e exaltava condutas ilegais.