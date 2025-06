Ateliê na Asa Sul chama voluntários para ajudar a fazer camas de cachorro

As caminhas serão doadas para projetos de proteção animal - (crédito: Redes Sociais )

Com o objetivo de aquecer animais em meio ao tempo frio que assola Distrito Federal, o Ateliê Criativo Texturas está chamando voluntários para ajudar, nesta quinta-feira (19/6), a picotar resíduos têxteis que serão usados como enchimentos para caminhas de cachorro.

A ação será feita entre as 14h e 18h, no Ateliê, na 506 sul, bloco A, entrada 19. O voluntário pode levar sua tesoura para ajudar, mas no local serão fornecidas algumas para quem não tiver.

Todas as caminhas produzidas serão doadas para projetos de proteção aos animais.

Serviço

Ação Voluntária para picotar resíduos têxteis para enchimento de camas para animais

Local: CRS 506 Bloco A entrada 19 sala 103

Horário: das 14h às 18h

Material: Tesoura