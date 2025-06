Tapete de Corpus Christi é montado no gramado da Esplanada dos Ministérios

Movidos pela fé, centenas de católicos acordaram cedo, nesta quinta-feira (19/6), para dar início às celebrações de Corpus Christi. Como primeiro passo da comemoração, os fiéis confeccionam os tradicionais tapetes no gramado central da Esplanada dos Ministérios, desde às 6h. Para a montagem, paróquias de todo o Distrito Federal se reúnem no local.

“A celebração de Corpus Christi é a solenidade da presença real de Jesus na Eucaristia”, explica Dom Denilson, bispo auxiliar de Brasília. “Por isso temos nesse dia a adoração eucarística e a procissão, que na Arquidiocese de Brasília acontece de forma unificada, reunindo toda a igreja local.” Segundo ele, a procissão representa Jesus saindo das igrejas e indo ao encontro da cidade, num gesto simbólico de inserção da fé na vida cotidiana. “Os tapetes são uma homenagem, uma expressão artística e de dedicação, principalmente dos jovens, que manifestam seu amor pela Eucaristia por onde ela vai passar. No Brasil, essa tradição se consolidou como um grande elemento artístico, cultural e de fé”, completa o bispo.

Responsável pelo tapete do movimento Eureka, Davi Rosa, de 19 anos, conta que acordou cedo para o evento. “Acordei às 5h da manhã porque hoje é dia de Corpus Christi, e a gente acredita verdadeiramente que aquele pão e vinho são o corpo e sangue de Cristo”, afirma. Ele explica que a dedicação à confecção do tapete tem um motivo especial: “O verdadeiro corpo de Cristo não pode passar por qualquer lugar, tem que passar por um caminho bonito, bem arrumado. É uma forma de honrar e homenagear esse momento”.

A confecção faz parte da preparação do espaço para a missa campal, às 17h, em frente à Catedral Metropolitana. A celebração será presidida pelo cardeal Dom Paulo Cezar Costa e terá cortejo clerical, bênçãos especiais e procissão. Devotos podem levar uma vela para acender no fim da missa.

Fazem parte da programação religiosa uma missa solene, às 9h, no Santuário do Santíssimo Sacramento, na 606 Sul; e uma tenda montada na Esplanada, a partir das 14h45, com louvores e estrutura para receber a confissão de fiéis, até o fim da tarde.