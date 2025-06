Homem morre em atropelamento na Estrutural na madrugada desta quinta (19/6)l

Um atropelamento fatal deixou uma vítima, por volta das 5h desta quinta-feira (19/06), na Via Estrutural, próximo à Cidade do Automóvel. O homem, de 53 anos, apresentou lesões incompatíveis com a vida, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF). A condutora do veículo era uma mulher de 20 anos.

Ainda segundo o CBMDF, não se sabe mais informações sobre a dinâmica do acidente. O trânsito da região não precisou ser retido.