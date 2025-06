"A guerra é a falência do diálogo", afirma Dom Paulo Cézar Costa, arcebispo de Brasília

O arcebispo metropolitano de Brasília, Dom Paulo Cézar Costa, comentou, nesta quinta-feira (19/6), os conflitos mundiais em andamento, em especial os ataques entre Israel e Irã.

Para o religioso "a guerra é a falência do diálogo". O arcebispo comentou o ataque do Irã a um hospital de Israel nesta quinta-feira (19/6) e disse que na guerra sempre quem perde são os mais pobres.

"Na guerra quem paga, infelizmente, são as pessoas simples. Um hospital em Israel foi bombardeado, também há os ataques de Israel no Irã. É sempre o povo que paga. As guerras não são o caminho para a resolução dos problemas da humanidade, mas sim o diálogo. A guerra é sempre a falência do diálogo", afirmou.

Dom Paulo Cézar também refletiu que a diplomacia deveria imperar na busca de soluções para os povos de todas as nações. "O mundo está buscando resolver seus problemas através das armas e está esquecendo o diálogo. As grandes questões do mundo precisam ser resolvidas através do diálogo. A diplomacia precisa entrar em cena", afirmou. Confira vídeo da declaração do religioso:

A declaração do Arcebispo Metropolitano de Brasília, Dom Paulo Cézar Costa, ocorreu durante uma conversa com jornalistas por ocasião do Corpus Christi, dia de celebração para a comunidade católica em todo mundo.