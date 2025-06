Missa ao ar livre reúne milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios

O som dos sinos anunciou, na tarde desta quinta-feira (19/6), o início da missa de Corpus Christi, celebrada ao ar livre na Esplanada dos Ministérios. Milhares de fiéis se reuniram para um momento de recolhimento, reverência e comunhão. Espalhados ao longo da Esplanada, muitos sentavam-se no chão, outros permaneciam de pé, olhos voltados para o céu aberto e para o ostensório dourado, posicionado no centro do altar.

A celebração ecoa por caixas de som distribuídas ao longo da via. Com voz firme e terna, o arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa, conduzia a liturgia, acompanhado por bispos auxiliares e dezenas de padres da Arquidiocese. Cada palavra era acolhida com atenção, entre terços entrelaçados nas mãos e gestos silenciosos de oração.

Mosalton Pereira, 46 anos, veio de Ceilândia Sul para mais uma edição da solenidade, tradição que acompanha desde menino. “É muito bom estar na presença de Deus. Venho desde criança. Para mim, é um momento especial, de renovar a fé e agradecer”, disse, emocionado.

Aos 73 anos, Maria do Carmo também acompanha a missa em oração. “Tudo é minha vida. Sem Cristo, não tem como. É Ele quem nos fortalece”, afirmou. Frequentadora da celebração há mais de três décadas, ela comentou que a filha costumava ajudar na confecção dos tradicionais tapetes. “Aqui, é um renovar. Eu pediria a Deus que tocasse o coração das pessoas, que todos pudessem receber Jesus em seus corações como estamos recebendo hoje.”

A celebração segue pela tarde, preparando os fiéis para a tradicional procissão, que percorrerá o perímetro da Esplanada dos Ministérios.