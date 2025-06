Tiroteio em Sobradinho deixa duas pessoas feridas, uma delas em estado grave

Duas pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na quadra AR 19 de Sobradinho II. As vítimas foram socorridas e levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da mesma região administrativa. De acordo com policiais militares, uma das vítimas apresentava ferimentos graves e precisou ser transferida para o Hospital Regional de Planaltina para receber atendimento especializado.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (19/6), às 21h54. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi chamada e assumiu as investigações do caso. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade de quem fez os disparos.