Mulher é atropelada por moto da PMDF próximo à rodoviária do Plano Piloto

Mulher é atropelada por moto da PMDF próximo a rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Ed Alves/ CB/D.APress)

Uma pedestre foi atropelada por uma motocicleta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na Via S1, próximo à Rodoviária do Plano Piloto. Segundo a corporação, o sinistro de trânsito ocorreu enquanto o policial militar se deslocava até a 5ª Delegacia de Polícia.

Durante o trajeto, ele atingiu uma mulher, que, segundo a PM, atravessava a via fora da faixa de pedestres. O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 20h, de quinta-feira (19/6).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros no local. Após o atendimento, a vítima foi encaminhada consciente para o Hospital de Base. A pedestre apresentava escoriações leves nas pernas.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada para e ficou responsável pela perícia. A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia de Polícia (área central).