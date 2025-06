Inscrições abertas: 7 mil vagas em cursos profissionalizantes até 25/6

As inscrições se encerram no dia 25/6, e são feitas através do Site Oficial da Secretaria de Estado de Educação. - (crédito: Felipe de Noronha/SEEDF)

A população do Distrito Federal terá a oportunidade de se qualificar gratuitamente a partir desta sexta-feira (20/6), quando começam as inscrições para mais de 7 mil vagas em cursos técnicos, especializações e formações de qualificação profissional oferecidas pela Secretaria de Educação (SEEDF). As vagas estão distribuídas em 12 instituições da rede pública, incluindo escolas técnicas de Ceilândia, Guará, Planaltina, Taguatinga, entre outras.

O prazo para se inscrever vai até o dia 25 de junho, exclusivamente pelo site da SEEDF. A seleção será feita por sorteio eletrônico, com 20% das vagas reservadas para pessoas com deficiência. O resultado da primeira chamada será divulgado em 11 de julho, e os selecionados deverão efetuar a matrícula entre os dias 14 e 19 do mesmo mês.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As formações são voltadas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem deseja se especializar em áreas técnicas, ampliando suas chances no mercado de trabalho. Há também oportunidades por meio do Pronatec, em modalidades presenciais e a distância.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site oficial da Secretaria de Educação.