Matrículas para cursos técnicos e profissionalizantes começam nesta quarta

Começam nesta quarta-feira (15/1) as matrículas para os cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) oferecidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Os estudantes contemplados no processo seletivo devem efetuar a matrícula até sexta-feira (17/1) com os documentos necessários.

As vagas estão distribuídas em diversas regiões administrativas, incluindo Brazlândia, Ceilândia, Gama, Plano Piloto, Santa Maria, Taguatinga, Guará, Paranoá e Planaltina. Os cursos abrangem qualificações técnicas de nível médio, especialização técnica e formação profissional, oferecidos também pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação (MEC). Ao todo, são disponibilizadas 18 unidades escolares.



Para os candidatos em cadastro reserva, o prazo será nos dias 20 e 21 de janeiro. O atendimento ocorre nas secretarias escolares das unidades que ofertam os cursos. Todo o processo seletivo, incluindo inscrição e matrícula, é gratuito.

Os interessados devem apresentar, no ato da matrícula, originais e cópias de documentos como declaração de escolaridade, histórico escolar, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, fotos 3x4 e, para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista, laudo médico.

