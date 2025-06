Idoso fica ferido após ser atropelado na Asa Sul, na altura de 105/106

Um homem de 68 anos, que não teve a identidade revelada, foi atropelado na manhã desta sexta-feira (20/6), na Asa Sul. O acidente ocorreu na SQS 105/106, próximo à tesourinha, por volta das 9h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Após atendimentos realizados por equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o idoso foi transportado ao Instituto Hospital de Base (IHBB) com suspeita de traumatismo craniano (TCE). As duas faixas da via precisaram ser interditadas para realização do atendimento.

Leia também: Mulher é atropelada por moto da PMDF próximo à rodoviária do Plano Piloto



Uma mulher de 69 anos, que também não teve a identidade divulgada, estava conduzindo o veículo no momento do acidente. Ela não precisou de transporte ao hospital.





* Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes