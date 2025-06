Impressora 3D produz alimentos em terceira dimensão

A Campus Party foi palco de uma super competição gastronômica na tarde desta sexta-feira (21/6). A grande estrela foi uma impressora 3D, onde eram criados alimentos em terceira dimensão. Chefs de cozinha foram desafiados a criarem pratos que harmonizassem com alimentos produzidos pela impressora. A batalha de gostosuras, denominada de Printer Chef, foi transmitida ao vivo.

O Correio foi conferir e conversou com a apresentadora e idealizadora do programa, Ângela Oliveira, 45 anos. A pesquisadora de tecnologias destacou que essa é a primeira competição gastronômica de alimentos impressos do mundo. "Fazemos dois tipos de impressão: a de alimentos a partir da matriz celular deles e a bioimpressão de alimentos, que consiste em anestesiar o animal, fazer uma biópsia, levar pro laboratório, isolar a proteína e imprimir um bife de picanha", explicou. "Nesse caso, quando são feitas as passagens das células, o alimento fica mais puro, com uma matriz celular que pode ser replicada várias vezes", acrescentou.

Ângela explicou que o Printer Chef nasceu da ideia de trazer soluções inovadoras para a Campus Party. "É um evento disruptivo onde a gente consegue fazer com que o público viva a experiência de degustar uma comida feita numa impressora e mostrar que a gente pode se alimentar de maneira fácil", enfatizou.

A estudante de química Beatriz Casagrande, 20, provou um dos itens produzidos na impressora. "Eu fiquei muito curiosa para saber como funcionava. Achei revolucionário. O biscoito que eu experimentei estava muito gostoso, não tem gosto só de farinha ou só de ovo", contou.

Pela primeira vez, Brasília recebe a edição nacional da Campus Party, cuja programação começou na quarta-feira e vai até amanhã. Hoje, o evento será das 10h30 às 20h. Amanhã, a programação irá das 10h30 às 16h. A iniciativa é promovida pelo Instituto Campus Party, em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF).

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso