Brasília, a nova capital do vinho: Expovitis é atração até sábado

Brasília será a capital do vinho entre hoje e sábado. A segunda edição da Expovitis Brasil 2025 conta com a presença de mais de 110 vinícolas nacionais, além de palestras técnicas, aulas, experiências sensoriais e atrações culturais.

Duas seções da Embrapa — a Cerrados (DF) e a Uva e Vinho (RS) — vão apresentar soluções tecnológicas, cultivares e inovações para a vitivinicultura e a fruticultura na região do Cerrado. Entre os destaques, estarão as uvas brasileiras, ou as BRS, desenvolvidas especialmente para as condições edafoclimáticas do país — ou seja, as características de solo e clima de um local ou região que influenciam o desenvolvimento das plantas.

A programação, que começa às 9h30 e se estende até as 21h todos os dias, inclui mais de 500 rótulos para degustação. O evento será realizado no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, na região do PAD-DF, no mesmo local da Agrobrasília.

Os ingressos custam a partir de R$ 136,80 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla. O público recebe uma taça oficial e acesso a toda a programação de degustações, shows, espaço gastronômico e bate-papos com especialistas.

Safra recorde

9,32%

É o crescimento registrado na produção de grãos e cereais no Distrito Federal em 2024. Dos alimentos produzidos na capital federal, a soja lidera, com mais de 380 mil toneladas colhidas, seguida pelo milho comum, com cerca de 272 mil toneladas; milho para silagem, com mais de 112 mil toneladas; e sorgo, com uma produção em torno de 87 mil toneladas.

Nova prefeitura comunitária

Depois da 403 Norte, é a vez dos moradores da quadra vizinha, a 404, fundarem e elegerem os representantes que vão comandar a prefeitura comunitária. A reunião será em 6 de julho, a partir das 8h, no salão de festas do bloco K. A chapa será eleita por aclamação, com João Bosco Dias, como prefeito; Raquel Assumpção, vice; e Cristiane Rangel, na secretaria geral.

Comércio no Corpus Christi

Comércios varejistas de rua e de shopping podem funcionar hoje no horário habitual (foto: Antonio Cunha/Esp. CB/D.A Press)

Hoje é Corpus Christi, uma das datas mais tradicionais do calendário católico. Os órgãos públicos estarão em ponto facultativo, com o funcionamento apenas dos serviços emergenciais. Por não ser feriado, o comércio pode funcionar sem restrições. Segundo a Fecomércio, todas as empresas representadas poderão trabalhar normalmente. A mesma regra vale para livrarias, papelarias, açougues, minimercados, floriculturas, restaurantes, bares, supermercados, feiras e drogarias. O Sindivarejista-DF informa que os comércios varejistas de rua e de shopping também estão liberados para funcionar como o habitual.

Carga escondida

Os auditores fiscais da Receita do DF se surpreenderam com uma apreensão realizada na manhã de ontem. Uma grande carga de conhaque e vinhos era transportada em um caminhão de mudança, sem nota fiscal alguma. As contas iniciais indicam que são mais de 1,8 mil garrafas. Nos últimos três dias, os auditores fiscais recolheram também produtos alimentícios, bebidas e itens de higiene. As mercadorias têm valor estimado (base de cálculo) de R$ 1,5 milhão, com geração de crédito tributário (impostos e multas) de R$ 662 mil. Na ação em rodovias e transportadoras, foram retidos 49 mil quilos de feijão, 8 mil quilos de peixe e mais de uma centena de colchões.