Preso suspeito de matar mulher em caso que foi tratado como suicídio

Fábio de Souza Santos, de 24 anos, principal suspeito de assassinar a ex-companheira Raquel Gomes Nunes, de 46, foi preso na noite desta sexta-feira (20/6) pela Polícia Civil do Distrito Federal. A captura foi realizada por agentes da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), que investigavam o caso inicialmente tratado como suicídio.

O crime ocorreu em 15 de junho. Raquel foi encontrada morta dentro de casa, em meio a uma grande quantidade de sangue e com marcas no pescoço que pareciam indicar suicídio por enforcamento. A cena levantou dúvidas entre os investigadores, e a apuração passou a considerar a hipótese de feminicídio. Segundo o delegado Fernando Fernandes, titular da 27ª DP, laudos e evidências reforçaram a suspeita de que ela foi assassinada.

Fábio, que tem passagens pela polícia por furto, roubo, receptação e violência doméstica, chegou a afirmar aos policiais, no momento da prisão, que “foi o comboio que matou a mulher”, numa tentativa confusa de se eximir da responsabilidade e atribuir o crime a uma facção local.

O suspeito demonstrava nervosismo diante da polícia no momento da abordagem. A Polícia Civil segue colhendo provas para esclarecer as circunstâncias do crime, mas já considera o caso como feminicídio consumado.

Raquel e Fábio tinham um histórico de relacionamento conturbado, e ele já havia sido denunciado anteriormente por agressões. A Justiça deverá decidir, nos próximos dias, se Fábio permanecerá preso preventivamente enquanto aguarda julgamento.