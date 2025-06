Vídeo: Galpão é tomado por incêndio em Brazlândia

Um galpão, utilizado como depósito e área de despacho de mercadorias, pegou fogo na tarde de sexta-feira (20/6). No local, havia ainda dois caminhões, uma câmara fria móvel na lateral e um baú com carga de soja. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e atendeu à ocorrência com seis viaturas. Caso aconteceu no Incra 7, próximo ao Atacadão Dia-a-Dia.

No local, uma intensa fumaça preta saía do interior do galpão e chamas já se propagavam para a parte externa. Os caminhões já haviam sido comprometidos pelo incêndio apesar da atuação da CBMDF, por meio do rescaldo — quando jogam água nas cinzas de um incêndio — visando eliminar focos remanescentes e prevenir a retomada do fogo. As equipes também fizeram uma varredura no interior do galpão para confirmar que não haviam vítimas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O local foi deixado sob os cuidados do proprietário, que estava presente no momento da ocorrência mas não sofreu ferimentos. O CBMDF acionou a perícia para o local mas ainda não tem informações sobre as causas do incêndio.

Veja vídeo: