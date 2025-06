Ceilândia Sul e Sol Nascente têm vacinação contra a influenza neste sábado

A população a partir dos seis meses de idade tem acesso à vacinação contra a influenza em dois pontos, neste sábado (21/6), até as 17h. Além de ponto no Shopping Popular de Ceilândia (Ceilândia Sul, QNM 11, lote 3), o Carro da Vacina está no trecho 3 do Sol Nascente.

Junto com o documento de identificação, é preciso levar o cartão de vacina, que traz o histórico de imunização da pessoa. A ausência do cartão não é, entretanto, impeditivo para a vacinação. Crianças devem estar acompanhadas por responsáveis.

A chegada do inverno na sexta-feira (20/6), em um quadro de baixas temperaturas e frequência na circulação de ar seco, favorece a propagação de doenças respiratórias. Com a perspectiva, um reforço na divulgação dos locais para vacinação contra influenza faz parte das medidas da Secretaria de Saúde do DF. Vale sublinhar que Unidades Básicas de Saúde têm estruturas em sete regiões (destacadas no site da Secretaria de Saúde do DF) que contemplam listas de aplicação de vacinas, em horários regulares, para atendimentos de segunda a sexta-feira.

A frequência nas temperaturas abaixo de 14º, no DF, e a tendência a temperaturas ainda mais baixas, requerem cuidados extras com a saúde. Entre medidas sugeridas está o aumento na ingestão de líquidos, para melhor hidratação. Quanto à vacina oferecida na rede pública, ela tem atualização anual, e oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B.