Mulher fica ferida após bater carro em poste no Park Way

Uma mulher, de 43 anos, ficou ferida depois de bater o carro, um VW Nivus cinza, em um poste no Park Way. O acidente ocorreu por volta das 21h30 de sábado (21/6), na SMPW, Quadra 09, próximo ao Parque dos Ipês, e mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

A colisão fez com que o poste de iluminação pública tomabse e rompesse a fiação, deixando o local sem energia elétrica. Segundo o CBMDF, a condutora estava consciente e desorientada, com suspeita de trauma no ombro esquerdo e foi encaminhada para o Instituto Hospital de Base de Brasília.

A Neoenergia foi acionada para que a corrente de elétrica da rede fosse cortada e os bombeiros pudessem realizar ações de prevenção contra incêndio. A via pública foi totalmente interditada para que o atendimento fosse feito em segurança. O Corpo de Bombeiros ainda informou que não tem mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.