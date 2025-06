Defensoria Pública lança plataforma para cadastro de estudantes

O lançamento do Banco de Talentos é estratégico para qualificar o processo de recrutamento da DPDF - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), por meio da Escola de Assistência Jurídica (Easjur/DPDF), acaba de lançar uma nova plataforma digital para reunir currículos de estudantes que desejam concorrer a vagas de estágio. A ferramenta vai facilitar a seleção para até 797 oportunidades em diversos órgãos do governo.

A iniciativa é voltada para alunos de níveis médio, técnico e superior. Para participar, é necessário realizar o cadastro no site, preencher as informações solicitadas e anexar o currículo.

As vagas fazem parte do novo processo de seleção promovido pela Secretaria de Economia, em parceria com o CIEE. O objetivo é tornar a contratação de estagiários mais ágil e transparente, além de ampliar o acesso de jovens ao mercado de trabalho.

A seleção será feita com base nas informações cadastradas e seguirá critérios estabelecidos pelo edital publicado no Diário Oficial.