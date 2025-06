Executivo de SP morre em acidente de moto, em Pirenópolis

O executivo Mauro Bernardelli de Bittencourt, de 61 anos, morreu após se envolver em um acidente de moto na GO-431, em Pirenópolis (GO), a cerca de 155 km de Brasília. O caso ocorreu no domingo (22/6). Bittencourt, segundo seu perfil no linkedin, era gerente comercial de informática e tecnologia.

Segundo a Polícia Militar do estado, o homem estava com um grupo de motociclistas na hora do acidente. As outras motos não se envolveram no acidente. Ainda conforme a PMGO, a moto, que sofreu danos 'de média monta' foi liberada para uma testemunha.

O boletim de ocorrência, ao qual o g1 teve acesso, relata que o executivo perdeu o controle da moto em uma curva e saiu da pista. Ainda segundo informações do g1, ele participava de um passeio com um grupo de amigos. O grupo saiu de São Paulo com destino a Pirenópolis e trafegava a cerca de 80 km por hora.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a socorrer o executivo, que foi encaminhado ao Hospital de Pirenópolis, mas não resistiu.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. O Correio entrou em contato com a corporação a fim de obter mais informações sobre a investigação. Em nota, a PCGO afirmou que "solicitou o laudo cadavérico. É preciso aguardar o resultado para mais informações sobre a dinâmica".