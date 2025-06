Operação Lei Seca autua 49 motoristas por dirigirem alcoolizados

Entre quarta-feira (18/6) e domingo (22/6), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com apoio da Polícia Militar (PMDF), autuou 49 motoristas por dirigir após consumir bebida alcóolica durante as Operações da Lei Seca. Ao todo, os agentes de fiscalização abordaram 623 condutores e aplicaram 446 testes do bafômetro. As operações foram em Águas Claras, Asa Norte, Ceilândia, Planaltina, São Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II, Sol Nascente e Taguatinga.



As ações, que celebraram os 17 anos da Lei Seca, também notificaram nove motoristas por guiar veículo com escapamento irregular, 40 inabilitados, 22 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, um com direito de dirigir suspenso e outros 75 por infrações diversas.

A lei nº 11.705, conhecida como Lei Seca, completou 17 anos no dia 19 deste mês. Desde sua criação em 2008, os órgãos de fiscalização de trânsito do DF já registraram mais de 294 mil infrações por dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outra substância que altere a função cerebral. Segundo dados do Detran, de janeiro a maio de 2025, já foram registrados mais de 10 mil infrações, uma média de 67 motoristas multados por dia.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir um veículo após o consumo de álcool é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 2934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Caso o motorista se recuse em fazer o teste do bafômetro, a infração também é considerada com as mesmas penalidades.

Além disso, a conduta pode ser considerada crime se o resultado do teste indicar uma concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar dos pulmões. Nesse caso, a pena é detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da CNH ou proibição de se obter a habilitação para dirigir.