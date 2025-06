Terça-feira de céu nublado e tempo frio, com possibilidade de chuva no DF

Nesta terça-feira (24/6), o Distrito Federal amanheceu nublado, sem nenhum indicativo de sol. Com a ventania desta manhã, as temperaturas pareceram mais baixas do que de costume para essa época do ano, porém, a mínima registrada foi de 13ºC, em Águas Emendadas, Planaltina — é frio, mas não batemos o recorde. A máxima não deve ultrapassar os 25 °C, no meio da tarde. Já a umidade fica entre 40% e 90%.

O Inmet emitiu alerta de perigo potencial em função da queda brusca da temperatura. Com a passagem de um sistema frontal, que ocorre quando duas diferentes massas de ar aproximam-se, a previsão é de nebulosidade durante todo o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com isso, há uma possibilidade pequena de — pasmem —chuvas, mas isoladas e pouco expressivas. "A expectativa é que, com o inverno, o frio continue, de forma que nessa quarta-feira (25), as temperaturas fiquem ainda mais baixas", explica Danilo Siden, meteorologista do Inmet.

No Plano Piloto, a mínima foi de 16°C e a máxima deve bater os 23ºC. A umidade deve variar entre 90% e 45%. A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, recomenda-se manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado.

