Incêndio destrói sala e banheiros de escola no DF e aula é cancelada

Um incêndio destruiu uma sala de aula e atingiu três banheiros da Escola Classe 01, na Estrutural. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estavam concentradas em uma das salas. Então, os militares iniciaram o combate do fogo com linhas de mangueiras que logo foi controlado, evitando que as chamas se espalhassem para as demais dependências.

Apesar disso, as altas temperaturas derreteram os forros de PVC de três banheiros da instituição de ensino. O Corpo de Bombeiro foi chamado para apagar as chamas às 20h35 de segunda-feira (24/06).

Aulas canceladas

Em uma publicação feita nas redes sociais, o perfil oficial da escola se pronunciou dizendo que "não haverá aula devido a um incêndio ocorrido em nossa escola". Além disso, a nota informa que não houve feridos, "mas a estrutura do prédio precisará passar por avaliação e cuidados antes do retorno das atividades".

Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre como o incêndio começou. A perícia dos Bombeiros foi chamada para avaliar o espaço. O resultado só deve sair em 30 dias.