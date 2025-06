Começa em Brasília o maior evento gratuito de inovação do país

Brasília recebe, a partir desta terça-feira (24/6), o maior evento gratuito de inovação e negócios do país, o Innova Summit, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O evento contará com mais de 200 palestras, além de games e destaque para o empreendedorismo feminino. A programação traz ainda tecnologia, impacto social e experiências interativas.

A abertura oficial será marcada pelas palestras de Tiago Brunet, escritor, mentor e especialista em liderança e desenvolvimento pessoal, e Bruno Avelar, referência em vendas, marketing e comportamento do consumidor. Os dois sobem ao palco a partir das 18h.

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar mais de 200 palestras e painéis, participar de experiências imersivas, visitar a arena gamer, conhecer startups expositoras, além de ter acesso a atividades de networking, mentorias e demonstrações de tecnologias emergentes. Entre os temas em destaque estão inteligência artificial generativa, bioeconomia, cidades inteligentes, sustentabilidade e tecnologias regenerativas.

O protagonismo feminino também será um dos destaques desta edição. O movimento Innova Mulher, que nasceu de forma espontânea em 2023, cresceu nos anos seguintes e em 2025 já conta com mais de 200 mulheres envolvidas nas programações de palcos, estandes e mentorias. Empreendedoras, líderes de projetos sociais, especialistas em tecnologia e inovação vão se revezar ao longo dos dias em painéis dedicados a temas como liderança feminina, empreendedorismo, impacto social e inovação com propósito.

Outro marco deste ano será a realização, pela primeira vez em Brasília, da final internacional da GameJamPlus, a maior maratona de desenvolvimento de jogos com foco em negócios do mundo. Após oito meses de competição envolvendo equipes de mais de 20 países, os finalistas chegam à capital federal para disputar o título mundial. As atividades acontecem dentro da Arena Gamer, que funcionará de 23 a 26 de junho, com direito a exposição de jogos, apresentações ao vivo e rodadas de negócios com publishers e investidores internacionais.

A grande final da GameJamPlus será transmitida ao vivo no dia 26 de junho, pelo canal oficial da competição no YouTube, reforçando a visibilidade internacional de Brasília como novo polo da economia criativa.

“Mais do que um evento de tecnologia, o Innova Summit é um espaço de transformação social. Nosso objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento, dar voz a diferentes lideranças e mostrar como a inovação pode transformar vidas”, afirma Eduardo Moreira, presidente do Instituto Conecta Brasil, organizador do evento.

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial.

SERVIÇO:

Innova Summit 2025

24, 25 e 26 de junho

Hoje (24), a partir das 18h | Dias 25 e 26 a partir das 14h

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF

Entrada gratuita – inscrições em: www.innovasummit.com.br

Arena Gamer – Innova Summit 2025

23 a 26 de junho

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF

Final internacional da GameJamPlus – 9ª Edição

18h, 26 de junho – transmissão ao vivo pelo canal oficial da GameJamPlus no YouTube