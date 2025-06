Educadoras são indiciadas em caso de bullying contra aluna com câncer

Gestoras da escola descumprirem os princípios da proteção integral previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - (crédito: Maurenilson Freire)

A dor física de um câncer já seria motivo suficiente para acionar todos os protocolos de cuidado e empatia no ambiente escolar. Mas para uma adolescente de 14 anos, em Luziânia (GO), o sofrimento se agravou por outro motivo: o bullying. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) concluiu que a jovem, aluna do Colégio Estadual Osfaya, foi alvo de intimidações sistemáticas dentro da escola, e que a direção da unidade se manteve omissa, mesmo após alertas formais da família.

Leia também: Adolescente denuncia bullying em escola após tratamento contra câncer

A vítima, diagnosticada com osteossarcoma — um tipo de câncer ósseo —, utiliza uma prótese na perna desde o início do tratamento, em 2023. Segundo as investigações, foi justamente essa condição que desencadeou os ataques de duas colegas de classe, que passaram a praticar agressões verbais e comportamentais recorrentes contra ela, nos últimos três meses.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), tanto a diretora quanto a coordenadora administrativa tinham conhecimento das agressões e optaram por não agir.

As educadoras teriam, de forma deliberada, ignorado a gravidade da situação. Por isso, ambas foram indiciadas pelo crime de intimidação sistemática, o chamado bullying, na forma omissiva. Elas também foram enquadradas por descumprirem os princípios da proteção integral previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além das servidoras, as autoras das agressões também foram identificadas. A PCGO reuniu provas materiais e testemunhais suficientes que confirmam a autoria dos atos. O inquérito foi finalizado e encaminhado às autoridades competentes, que agora devem decidir sobre as próximas medidas legais.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Deputado distrital Fábio Félix alerta sobre bullying escolar por LGBTFOBIA

Deputado distrital Fábio Félix alerta sobre bullying escolar por LGBTFOBIA Cidades DF Mochila suspeita que parou estação Furnas do metrô só tinha roupas

Mochila suspeita que parou estação Furnas do metrô só tinha roupas Cidades DF Adolescente está desaparecido no Gama desde segunda-feira (23/6)

Adolescente está desaparecido no Gama desde segunda-feira (23/6) Cidades DF Mês do orgulho: espetáculo gratuito traz palhaçaria queer ao Sesc

Mês do orgulho: espetáculo gratuito traz palhaçaria queer ao Sesc Cidades DF Acompanhe sessão do TJDFT que escolherá nomes para vaga de desembargador

Acompanhe sessão do TJDFT que escolherá nomes para vaga de desembargador Cidades DF Ferramenta pioneira trará hologramas para treinamento de polícias