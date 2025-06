Sustentabilidade e conservação do Cerrado são destaque no Innova Summit

Entre as diversas atracões do Innova Summit 2025, que começou nesta terça-feira (24/6), empreendedores apresentam suas empresas focadas na sustentabilidade e conservação do Cerrado.

O empresário Micael Cobelo, de 29 anos, é fundador da Ecoar, uma empresa de compostagem que busca solucionar o a crise sanitária gerada pelo descarte indevido de resíduos em uma oportunidade para plantio. Com um custo mensal de R$ 80, o projeto disponibiliza uma composteira com sacos compostáveis e recolhe, semanalmente, os resíduos orgânicos nas casas dos assinantes, que recebem, no fim de cada mês, o adubo compostado e uma muda de planta.

“Nossos clientes geralmente são pessoas que moram em apartamento, que não tem como, por causa de trabalho ou de tempo, fazer a compostagem em casa. Então, fazemos esse serviço para eles”, conta Micael. “Esses resíduos, que iriam parar em aterros sanitários e causam inúmeros problemas ambientais, são compostados e formam um ciclo sustentável”, completa

Assim como Micael, a engenheira florestal Nathaly Maas, de 26 anos, também criou um projeto que interage com a comunidade. O Tikré é uma empresa de consultoria e restauração que trabalha diretamente com sementes nativas do bioma Cerrado. Em parcerias com instituições, como a Universidade de Brasília, a empresa estuda sobre o capacidade e qualidade de germinação das espécies, replantando áreaa verdes e restaurando recursos hídricos. Além disso, um dos focos do Tikré é o Jovem Cerrado, que garante fonte de renda para centenas de pessoas de comunidades rurais, por meio da coleta e plantio de sementes.

“Alcançamos uma juventude, que às vezes está pensando em sair da comunidade e oferecemos uma fonte de renda. A partir daí a comunidade passa a se movimentar e garantir o seu plantio, formar sua própria cadeia. Então partimos para outra comunidade”, explicou Nathaly.

Também com foco no plantio, o Guardiões da Floresta, criado pelos agrônomos Alexandre Nogales, 28, e Matheus Destro, 28, busca, por meio da difusão do conhecimento, trazer técnicas milenares e sustentáveis de plantio para a população. Por meio de cursos, apostilas e pesquisas, a equipe ensina agricultores a plantar de maneira regenerativa, garantindo maior proveito e vida útil do solo, diversidade de espécies e geração de renda.

“Por meio da agrofloresta, com várias espécies coexistindo juntas, temos mais produtividade, mas também recuperamos o solo e as nascentes”, pontua Alexandre, que conta que a empresa desenvolve trabalhos sociais também com comunidades rurais. “Recentemente fizemos um contato com a Aldeia Crahó, uma comunidade indígena no Tocantins. Levamos mudas, sementes e fez uma implementação de área com novas plantas. Também aprendemos muito com ele e trouxemos esse conhecimento para os nossos parceiros daqui”, completou.

Serviço

Ecoar Compostagem

Instagram: @ecoar.compostagem

Contato: 61998545332

Tikré Consultoria

Instagram: @Tikrebrasil

Contato: 61981787576

Guardiões da Floresta

Instagram: @guardioes.aglofloresta

Contato: ? 61998056970?

Innova Summit

O Innova Summit é o maior evento gratuito de inovação e negócios do país. Ao longo dos três dias de atividades, o público poderá acompanhar mais de 200 palestras e painéis, além de participar de experiências imersivas, visitar a arena gamer, conhecer startups expositoras e ter acesso a redes de networking, mentorias e demonstrações de tecnologias emergentes.

Com o tema “Conectando Inovação, Humanidade e Impacto”, esta edição busca visibilizar a tecnologia como instrumento de transformação social. Serão abordados, durante os três dias do Innova, assuntos como inteligência artificial, bioeconomia, cidades inteligentes, sustentabilidade e tecnologias regenerativas, além do protagonismo feminino.

Serviço

Innova Summit 2025

24, 25 e 26 de junho

Hoje (24), a partir das 18h | Dias 25 e 26 a partir das 14h

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF

Entrada gratuita – inscrições em: www.innovasummit.com.br

Arena Gamer – Innova Summit 2025

23 a 26 de junho

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF

Final internacional da GameJamPlus – 9ª Edição

18h, 26 de junho – transmissão ao vivo pelo canal oficial da GameJamPlus no YouTube

As vagas são limitadas e a inscrição é obrigatória para os participantes. Para garantir a participação, os interessados devem acessar o site oficial: www.innovasummit.com.br.