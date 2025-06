Seis capivaras são resgatadas em piscina de casa no Lago Sul; Veja vídeo

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgatou seis capivaras na piscina de uma residência no Lago Sul, na manhã da última terça-feira (17/6). Os animais haviam caído na piscina da casa, localizada na QL 22, conjunto 10, e não conseguiam sair por conta própria.

Diante da complexidade da situação e visando garantir a segurança dos animais e das equipes envolvidas, o BPMA empregou duas guarnições. Segundo a corporação, a ação exigiu paciência, técnica e trabalho coordenado, considerando que se tratava de animais silvestres de médio porte.

Com o cercamento e manejo corretos, as seis capivaras foram resgatadas com sucesso e devolvidas ao habitat natural, em local seguro e apropriado para a espécie.

O BPMA atua na proteção da fauna silvestre, no manejo técnico de animais em áreas urbanas e na conscientização da população sobre a importância da convivência harmônica com a biodiversidade do Cerrado. Veja vídeo: