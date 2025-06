Autores de furto em região rural de Brazlândia são identificados

Os suspeitos foram identificados pelo carro usado no crime - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na manhã desta quinta-feira (26/6), a Polícia Civil (PCDF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão na casa de dois homens identificados como suspeitos de furtos na região rural de Brazlândia, em Capãozinho 3 e no Assentamento Terra Prometida.

Segundo a corporação, em 30 de abril, por volta das 14h, criminosos arrombaram a porta da frente da casa de uma chácara da região e roubaram duas televisões, um micro-ondas, uma panela elétrica e um vídeo game. À época, não foi possível identificar os autores do crime por perícia, porém, diligências feitas na região identificaram um GM/Chevrolet Astra azul nas proximidades da casa alvo dos furtos no dia e horário do ocorrido.

O mesmo veículo foi associado pelos agentes a outro furto consumado e uma tentativa de furto ocorridos no mesmo local, com modo de atuação semelhante. Após a identificação do veículo, a PCDF identificou os suspeitos, que moravam na região.

Além das imagens do veículo nos locais dos crimes captadas por sistema de segurança, relatos de testemunhas também comprovaram a presença dos suspeitos. Em relato, uma delas contou que foi ameaçada por um dos suspeitos, que disse: "Se abrirem a boca, eu pego". A operação foi feita pela 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia.