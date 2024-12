PCDF cumpre mandado de busca e apreensão contra diarista

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), cumpriu, nesta sexta-feira (13/12), um mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher de 45 anos. Segundo a PCDF, ela é suspeita de cometer furto qualificado pelo abuso de confiança. A ação foi realizada na Cidade Ocidental (GO).

Segundo investigações da Corpatri, a suspeita trabalhava como diarista e teria utilizado essa posição para furtar joias avaliadas em cerca de R$ 150 mil de uma residência no Sudoeste. A apuração começou após a vítima perceber o desaparecimento de joias, bolsas e roupas. Durante as buscas, os objetos pertencentes à vítima foram encontrados com a suspeita.

A Corpatri informou que há indícios de que a investigada pode ter cometido outros furtos na mesma região — Sudoeste. As investigações seguem para identificar possíveis novas vítimas.

A suspeita poderá responder pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no Artigo 155 do Código Penal, com pena de reclusão de dois a oito anos e multa, destacou a PCDF. A corporação também alertou sobre a importância de adotar medidas de segurança na contratação de profissionais domésticos, como verificar referências, proteger bens de valor e utilizar tecnologias de monitoramento.

*Com informações da PCDF