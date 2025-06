Amado Batista reflete sobre relação em meio a suposta separação

Amado Batista levantou ainda mais suspeitas sobre uma possível crise em seu casamento com Calita Franciele, de 23 anos. Durante um show em Aracaju, na última quarta-feira (25/6), o cantor de 74 anos fez declarações cheias de sentimento sobre a vida amorosa, e deixou o público intrigado com frases como “Se não for por amor, eu não fico”.

No palco, Amado fez questão de ressaltar o quanto valoriza uma relação construída com afeto. “Fiquei solteiro. Sozinho de novo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que vida de casado. Não sei. Quem está apaixonado, não vai concordar com isso”, disse ele, antes de completar com uma fala ainda mais direta: “Se não for por amor, eu não fico”.

A apresentação também teve espaço para reflexões sobre o sentimento. “Quando falta amor, falta tudo. Somos movidos a amor. (...) O amor está na gente independente de idade, cor, condição social”, comentou o artista, que ainda brincou dizendo que evitou cantar "Meu Ex Amor" para não deixar o clima mais pesado.

Os rumores sobre a separação cresceram depois que Calita desativou o Instagram, onde sempre publicava momentos ao lado do marido. Além disso, ela não foi vista nos últimos shows, o que aumentou a especulação entre os fãs. Apesar disso, a equipe de Amado negou a crise ao site Leo Dias.

O casal oficializou a união civil em março de 2025 e celebrou com uma grande festa em Mato Grosso dias depois. A diferença de 51 anos entre os dois chamou atenção desde o início do relacionamento.