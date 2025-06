Três homens são presos em Ceilândia com 15 tabletes de maconha, haxixe e cocaína

Três homens foram presos com drogas em Ceilândia - (crédito: PMDF)

Três homens foram presos com 12 tabletes de maconha inteiros e outros três pela metade, além de haxixe, cocaína, balanças de precisão e materiais para preparo de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos em uma residência no Setor Habitacional Pôr do Sol, em Ceilândia.

A operação, feita pela Polícia Militar (PMDF), começou após uma denúncia anônima e contou com o apoio do Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM), que identificou movimentações suspeitas em uma casa.

Próximo à residência, dois homens foram abordados com uma sacola com tabletes de maconha. Segundo a PMDF, um deles afirmou guardar a droga para a pessoa que estava com ele, que por sua vez, confirmou a posse e revelou haver mais entorpecentes na casa, onde o terceiro suspeito foi localizado.

Após as buscas e apreensões, os PMs levaram os três envolvidos para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), que investigará o caso.