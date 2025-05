RP Raphaela Peixoto

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou, nesta sexta-feira (9/5), o resultado provisório da análise do documento comprobatório do requisito de idade, referente ao concurso público para o cargo de oficial. De acordo a lista, cerca de 250 candidatos foram eliminados do certame por não cumprir por não atenderem ao requisito de idade exigido no processo seletivo. A relação provisória está disponível no Diário Oficial do DF entre as páginas 97 e 112.

Os participantes poderão apresentar recurso contra o resultado provisório da análise da documentação relativa à idade entre 9 e 11 de maio, exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

De acordo com o edital, durante o período recursal, não será permitido o envio de documentos pendentes ou complementares, salvo se houver previsão específica no edital relação/edital provisório da fase.

O último resultado dessa etapa está previsto para ser divulgado em 16 de maio de 2025.

O concurso oferece 147 vagas, das quais 49 são para preenchimento imediato e 98 destinadas à formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 17.034,85 para o posto de segundo-tenente.