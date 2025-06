GDF apresenta projeto de infraestrutura que vai transformar o Pôr do Sol

As obras de infraestrutura no Pôr do Sol começam em julho. A informação foi anunciada pelos técnicos da Secretaria de Obras e Infraestrutura, em um encontro com a comunidade da região. No total, o projeto prevê a pavimentação de 150 vias urbanas. As vias mais estreitas serão contempladas com blocos intertravados, garantindo resistência e melhor drenagem superficial. O projeto de urbanização prevê ainda calçadas, drenagem e ciclovias.

Os técnicos de obra apresentaram o escopo do empreendimento que promete requalificar a região, trazendo pavimentação, drenagem, mobilidade ativa e dignidade para milhares de moradores. A obra será executada em dois lotes, com licitação do primeiro previsto para o mês de julho. O edital do segundo lote deve ser publicado em outubro, mês em que também está programado o início das intervenções, logo após a conclusão do processo licitatório.

A previsão é de que sejam pavimentadas 150 vias urbanas, o que representa 27 quilômetros de novo pavimento. O tipo de revestimento será definido de acordo com a largura das vias: ruas com mais de seis metros receberão asfalto, enquanto as vias mais estreitas receberão blocos intertravados.

Além disso, o conjunto de obras inclui 22 quilômetros de redes de drenagem pluvial, cinco quilômetros de ciclovias e a construção de 93 mil metros quadrados de calçadas em concreto, oferecendo mais segurança e acessibilidade para pedestres e ciclistas.

Durante a apresentação, o subsecretário de Projetos, Carlos Maciel, e o secretário de Obras, Valter Casimiro, responderam a diversas perguntas dos moradores e esclareceram pontos técnicos e operacionais do projeto. “O governador Ibaneis Rocha foi claro: as obras no Pôr do Sol têm que começar ainda este ano. É uma determinação dele e é um compromisso nosso. Estamos trabalhando com empenho para cumprir essa ordem, com o início das obras previsto para outubro”, afirmou o secretário Valter Casimiro.

Líderes comunitários também se manifestaram, reforçando a importância do momento para a região. “Em agosto do ano passado, o secretário esteve aqui e se comprometeu a apresentar o projeto à comunidade o quanto antes. Esse compromisso foi cumprido, e agora estamos contando com o senhor para que as obras comecem o mais brevemente possível”, destacou um deles, em nome da comunidade local.